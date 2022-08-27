Мелкадзе прокомментировал свой гол в ворота «Химок»

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о впечатлениях от игры с «Химками» (4:1) в рамках седьмого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Да, над реализацией надо работать и работать, сегодня довольствуюсь малым, так сказать. Команда победила, я забил один голик, это плюсик. В последних матчах мы проигрывали начало игры, отдавали инициативу, сегодня была установка не отдать инициативу, а, наоборот, забрать её. С чем мы и справились.

Обидно пропустили со стандарта, все голы почему то пропускаем во вторых таймах, наверное, надо прекращать эту традицию, — сказал Мелкадзе в эфире телеканала «Матч Премьер».

После этого поединка «Сочи» набрал 13 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Южане прервали серию из двух матчей без побед. «Химки» потерпели третье поражение подряд. Подмосковная команда занимает девятое место, набрав семь очков. После увольнения Сергея Юрана клуб не набрал ни одного очка в трёх встречах.