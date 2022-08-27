Йоканович высказался о возможном переходе Захаряна в «Челси»
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о возможном переходе полузащитника московского клуба Арсена Захаряна в лондонский «Челси». По словам специалиста, футболист сфокусирован только на матче с «Пари Нижний Новгород» и готов помогать команде.
«Не время разговаривать об этом. Захарян сфокусирован исключительно на матче с «Пари Нижний Новгород». Я уверен, что он ментально готов помогать команде. Он очень важный игрок для нас сегодня», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».
Напомним, ранее сообщалось о том, что «Челси» заинтересован в переходе Захаряна и близок к его трансферу. Зарплата Арсена Захаряна по контракту с «Челси» в случае перехода составит 960 тысяч фунтов стерлингов в год до вычета налогов.
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