Стерлинг — 3-й футболист, забивавший за «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»
Поделиться
Нападающий лондонского «Челси» Рахим Стерлинг отметился голом в матче 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Лестером». Английский форвард стал третьим игроком в мире, который сумел отличиться забитым мячом в составе «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Ранее подобное удавалось французу Николя Анелька и соотечественнику Стерлинга Дэниелу Старриджу.
27-летний Стерлинг перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» за € 56,2 млн в июле 2022 года. До этого в трёх матчах за синих Рахим отдал одну результативную передачу — в игре с «Тоттенхэмом» (2:2) во 2-м туре чемпионата Англии. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.
Рахим Стерлинг отказался подписывать футболку «Манчестер Сити». Видеоролик:
Комментарии
- 27 августа 2022
-
19:29
-
19:19
-
19:13
-
19:13
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:48
-
18:43
-
18:38
-
18:36
-
18:30
-
18:27
-
18:18
-
18:10
-
18:04
-
17:54
-
17:42
-
17:30
-
17:25
-
17:02
-
16:57
-
16:56
-
16:51
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
16:37
-
16:34
-
16:30
-
16:29
-
16:23
-
16:20
-
16:16
Партнерский контент