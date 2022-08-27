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Стерлинг — 3-й футболист, забивавший за «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»

Стерлинг — 3-й футболист, забивавший за «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»
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Нападающий лондонского «Челси» Рахим Стерлинг отметился голом в матче 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Лестером». Английский форвард стал третьим игроком в мире, который сумел отличиться забитым мячом в составе «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Ранее подобное удавалось французу Николя Анелька и соотечественнику Стерлинга Дэниелу Старриджу.

27-летний Стерлинг перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» за € 56,2 млн в июле 2022 года. До этого в трёх матчах за синих Рахим отдал одну результативную передачу — в игре с «Тоттенхэмом» (2:2) во 2-м туре чемпионата Англии. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.

Рахим Стерлинг отказался подписывать футболку «Манчестер Сити». Видеоролик:

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