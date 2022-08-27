Эрлинг Холанд оформил первый хет-трик нынешнего сезона АПЛ, у него 6 голов в 4 матчах

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил три мяча в ворота «Кристал Пэлас» (4:2) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), оформив первый хет-трик нынешнего сезона в чемпионате. Норвежский футболист также впервые забил три гола в одной игре за английскую команду.

22-летний Холанд перешёл в «Манчестер Сити» перед стартом сезона. В четырёх матчах чемпионата Англии он забил шесть голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

Отметим, как развивались события в матче: На 4-й минуте встречи защитник «горожан» Джон Стоунз оформил автогол, а на 21-й минуте подачу Эберечи Эзе с фланга головой замкнул защитник «орлов» Йоаким Андерсен.



«Сити» начал отыгрываться уже во втором тайме. На 53-й минуте гол забил португалец Бернарду Силва, а затем в течение 20 минут хет-трик оформил норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд. Его голы принесли команде победу — 4:2 в пользу «Сити».

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