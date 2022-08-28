Защитник мадридского «Атлетико» в шаге от перехода в «Ноттингем Форест»

Защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди в ближайшее время может перебраться в английскую Премьер-лигу. Переговоры с «Ноттингем Форест» на продвинутой стадии, сообщает известный инсайдер Николо Скира.



По информации источника, английский клуб заплатит «матрасникам» € 5 млн за аренду бразильского футболиста. У «Ноттингем Форест» также будет опция выкупа Ренана Лоди за € 30 млн. Клуб уже согласовывает с игроком условия личного контракта.



24-летний Лоди — воспитанник «Атлетико Паранаэнсе». В 2019 году «Атлетико» выиграл борьбу за футболиста у «Зенита». Тогда Ренан подписал с клубом длительный контракт, который истекает в 2025 году. Всего в 118 матчах за мадридцев Лоди забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Также на счету защитника 15 игр в составе сборной Бразилии.