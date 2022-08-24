Незавидное положение Антуана Гризманна. Француз вынужден терпеть издевательства «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн вчистую провалил прошлый сезон: забил всего три гола в 26 матчах Ла Лиги, причём последний – в ноябре 2021 года. Француз прервал затяжную неудачную серию уже на старте нынешнего чемпионата. 15 августа нападающий отличился против «Хетафе» (3:0).

Казалось бы, сделан первый шаг к восстановлению былого звёздного статуса, но участь Антуана в нынешнем сезоне незавидная. Главная проблема Гризманна – условия, по которым «Атлетико» арендовал его у «Барселоны».

«Атлетико» неожиданно сохранил Гризманна этим летом. Теперь понятно почему

Тот факт, что летом «Атлетико» не вернул Гризманна в «Барселону», удивил. Всё-таки при продлении аренды ещё на сезон пришлось бы в будущем заплатить € 40 млн за выкуп. Антуан явно не наиграл на такие деньги. Про три гола в прошлом сезоне Ла Лиги было упомянуто выше. Важно отметить, что все они пришлись на первую часть чемпионата. В календарном 2022-м дела Антуана совсем не заладились: он забивал только клубу третьего дивизиона, «Райо Махадаонда» (5:0) в январском матче Кубка Испании и «Хетафе» в игре-открытии сезона-2022/2023. Но «Атлетико» неожиданно оставил Гризманна, когда можно было просто вернуть его «Барсе».

Mundo Deportivo пролил свет на детали арендного соглашения. В конце нынешнего сезона «Атлетико» обязан выплатить каталонцам € 40 млн, но только если форвард проведёт как минимум по 45 минут в 50% матчей за два арендных года в Мадриде.

Антуан Гризманн Фото: Octavio Passos/Getty Images

Естественно, столичный клуб не горит желанием платить столько за Гризманна. Он мало забивает, стремительно регрессирует в последнее время, а ещё ему в марте исполнится 32 года. Гол в 1-м туре Ла Лиги радует, но глобально ничего не значит.

Антуану ещё многое нужно сделать, чтобы в клубе забыли о его ужасной безголевой серии длиной более шести месяцев в 2022-м. Придётся как-то проявить себя при минимуме игрового времени. Гризманн не вышел в старте против «Хетафе», а появился лишь на 61-й минуте. Получается, что конкретно в этом матче минимальные 45 минут, прописанные в соглашении с «Барсой», француз не провёл.

Ситуация повторилась во 2-м туре с «Вильярреалом» (0:2). Гризманна выпустили на 62-й минуте. На этот раз результативными действиями он не отметился. Практически нет сомнений, что и дальше Антуан будет получать менее 45 минут. Если только другие нападающие «Атлетико» Альваро Мората, Матеус Кунья, Жоау Феликс и Анхель Корреа вдруг одновременно травмируются. Верится в такой поворот событий с трудом.

«Атлетико» действует прагматично, но откровенно и неприкрыто издевается над игроком

«Атлетико» действует в своих интересах, не считаясь с потребностями остальных. Финансовая ситуация в клубе непростая. Летом «Атлетико» фактически не усилился. В частности, команда не заполучила Криштиану Роналду, хотя Диего Симеоне, по многочисленным сообщениям медиа, действительно хотел поработать с португальцем.



Клуб думает не о приобретении новых игроков, а об урезании зарплат действующим. По данным Goal.com, руководство ведёт переговоры с Гризманном, Тома Лемаром, Яном Облаком, Коке и Жоау Феликсом о добровольном снижении оклада. Вопрос пока не решён, но очевидно, что в Мадриде сейчас не всё в порядке с деньгами. Откуда взять € 40 млн на Гризманна?

Окончательно вернёмся к главному герою материала. От действий мадридцев в отношении Гризманна страдают два субъекта – «Барселона» и сам Антуан.

Руководство «Барсы» убеждено: «Атлетико» проворачивает хитрую схему. Так утверждает Mundo Deportivo. В прошлом сезоне, не считая игр, в которых Антуан был травмирован (10) или дисквалифицирован (1), он сыграл не менее 45 минут в 33 из 40 матчей, когда был доступен. То есть в 82,5% случаев. В этом сезоне француз выходил на поле в матчах с «Хетафе» и «Вильярреалом» менее чем на полчаса.

«Барса» уверена, что «Атлетико» специально доведёт баланс матчей Гризманна до отметки, когда платить не придётся. В таком случае Антуан вернётся в Каталонию следующим летом без какой-либо неустойки. Или «Атлетико» может договориться о его выкупе меньше чем за € 40 млн. Рыночная стоимость француза рухнула в прошлом сезоне — с € 60 млн до € 30 млн на портале Transfermarkt. При регулярных получасовых появлениях на поле она упадёт ещё сильнее.

Но если кому и жаловаться на жестокость окружающего мира, то точно не «Барселоне». Каталонцы накопили огромные долги перед ветеранами и бесконечно требуют от них урезать зарплату, чтобы заявить новых игроков. От такого весьма циничного подхода недавно устал Серхио Бускетс.

Но что насчёт Гризманна? Антуан стал заложником ситуации и не в силах на что-либо повлиять. Он может регулярно оформлять хоть дубли или хет-трики после выхода на замену (хотя пока в это мало верится), но Симеоне всё равно вряд ли предоставит ему значимое игровое время.

Диего Симеоне Фото: Alex Caparros/Getty Images

Аргентинский тренер не скрывает намерений, хотя и старается смягчить ситуацию комплиментами в адрес игрока.

«Гризманн знает, чего мы хотим. В прошлом сезоне он уже сыграл несколько матчей, выходя на замену. Мы считаем, что он способен адаптироваться. У него есть понимание игры, техника. Использование Гризманна в качестве джокера позволяет нам играть в более атакующий футбол. Все знают, как сильно я люблю и ценю Антуана, как он важен для команды. Я надеюсь, что он сможет продолжать в том же духе, в каком начал сезон», — сказал Симеоне после матча с «Хетафе».

Гризманн отчасти сам виноват в том, что его карьера пошла по нисходящей траектории. Недавний претендент на «Золотой мяч» словно разучился забивать. Однако «Атлетико» делает так, что у француза вообще нет шансов реабилитироваться. Игровое время огранивают, да ещё и просят урезать зарплату. Как бы не свалиться в психологическую яму и не потерять мотивацию. Сезон для француза будет очень непростым. А ведь в ноябре чемпионат мира.