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Воспитанник «Реала» может вернуться в Испанию из Англии. Им интересуется «Атлетико»

Воспитанник «Реала» может вернуться в Испанию из Англии. Им интересуется «Атлетико»
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Мадридский «Атлетико» заинтересован в переходе левого защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона, информирует на своей странице в соцсети Фабрицио Романо.

Сейчас клубы уточняют детали возможного трансфера. Вероятнее всего, «Атлетико» арендует Регилона без опции выкупа. В ближайшее время должны быть согласованы все аспекты сделки.

Сообщается, что мадридский клуб хочет успеть завершить переговоры с английским «Ноттингем Форест» об аренде с последующей продажей бразильца Ренана Лоди, после чего на освободившееся место на левом фланге должен прийти Регилон.

Серхио Регилон – воспитанник мадридского «Реала». В сентябре 2020 года «сливочные» продали его «Тоттенхэму» за € 30 млн. С тех пор Регилон провёл за лондонцев 67 матчей во всех турнирах.

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