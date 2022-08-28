Экс-защитник «Факела» сравнил игроков «Спартака» с брошенными сиротами после ухода Федуна
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Бывший защитник «Факела» Наиль Шарифе назвал игроков «Спартака» брошенными сиротами после ухода Леонида Федуна и Заремы Салиховой.
«После ухода Федуна и Заремы футболисты «Спартака» теперь как брошенные сиротки. Не представляю, кто теперь будет терпеть клуб, да ещё и под санкциями.
Хочется сказать и про слова Заремы Салиховой, что «футбол в России обречён быть изгоем на годы, а индустрия не выживет». Кажется, такие слова могут выйти боком и сказаться на «Спартаке» и настроении болельщиков. Сжигание мостов — это всегда плохо», — приводит слова Шарифе „Матч ТВ“.
Напомним, вчера, 27 августа, в матче седьмого тура РПЛ «Спартак» в гостях разгромил воронежский «Факел» со счётом 4:1, поднявшись на первое место турнирной таблицы.
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