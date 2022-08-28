Скоулз: во время матча с «Саутгемптоном» я думал, что «Манчестер Юнайтед» нужен Роналду

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о ситуации с форвардом команды Криштиану Роналду. Сообщалось, что 37-летний португалец хочет покинуть клуб и перейти в команду, выступающую в Лиге чемпионов.
Накануне «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го тура АПЛ обыграл «Саутгемптон» со счётом 1:0. Роналду вышел на замену на 68-й минуте, в нынешнем сезоне он ещё не забивал.
«Когда я смотрел матч, думал, что Криштиану нужен команде. Им в центре не хватало человека, который бы координировал игру. На эту роль подходит Роналду. В 37-летнем возрасте не будешь убегать от соперников на скорости. Но он очень хорош в том, чтобы замкнуть навес или придержать мяч.
Я надеюсь, что Роналду останется. Если же этого не произойдёт, то «Манчестер Юнайтед» нужно будет подписать центрфорварда», — сказал Скоулз в эфире BT Sport.
- 28 августа 2022
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