Источник: Роналду согласился на переход в «Наполи»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал добро на переход в «Наполи», сообщает La Gazzeta dello Sport. По данным источника, сделка по переходу португальского нападающего может быть оформлена уже в ближайшее время.
«Наполи» возьмёт Роанлду в аренду, а «Манчестер Юнайтед» будет полностью покрывать зарплату португальского нападающего. В свою очередь, из неаполитанского клуба в Манчестер отправится нападающий Виктор Осимхен. За него «МЮ» заплатит € 100 млн.
Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что каждый специалист хотел бы поработать с Роналду. При этом экс-наставник «Зенита» отметил, что никаких контактов по португальцу у его клуба нет. Кроме того, Спаллетти отверг возможность ухода Осимхена, которого назвал важным игроком команды.
- 28 августа 2022
-
12:25
-
12:20
-
12:16
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:38
-
11:33
-
11:28
-
11:10
-
10:59
-
10:56
-
10:26
-
10:25
-
10:19
-
10:18
-
10:02
-
09:58
-
09:57
-
09:55
-
09:45
-
09:34
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:19
-
09:15
-
08:59
-
08:32
-
08:21
-
08:14
-
08:12
-
07:48
-
07:32