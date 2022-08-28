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Источник: Роналду согласился на переход в «Наполи»

Источник: Роналду согласился на переход в «Наполи»
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал добро на переход в «Наполи», сообщает La Gazzeta dello Sport. По данным источника, сделка по переходу португальского нападающего может быть оформлена уже в ближайшее время.

«Наполи» возьмёт Роанлду в аренду, а «Манчестер Юнайтед» будет полностью покрывать зарплату португальского нападающего. В свою очередь, из неаполитанского клуба в Манчестер отправится нападающий Виктор Осимхен. За него «МЮ» заплатит € 100 млн.

Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что каждый специалист хотел бы поработать с Роналду. При этом экс-наставник «Зенита» отметил, что никаких контактов по португальцу у его клуба нет. Кроме того, Спаллетти отверг возможность ухода Осимхена, которого назвал важным игроком команды.

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