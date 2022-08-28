Моуринью: Абрахам дал такое интервью, будто хорошо отыграл с «Ювентусом». Но он был ужасен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался после матча 3-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023, в котором его команда сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1).
«Я был разочарован тем, как мы начали игру. Но потом последовали положительные изменения, и мне это нравится.
Недавно я говорил, что каждая игра — это отдельное событие, никак не связанное ни с предыдущим, ни с последующим матчем. Это полная ложь, ведь эмоциональная связь всегда есть.
Лучший игрок матча? Лучшим на поле был арбитр, он был великолепен все 90 минут. «Ювентус» хорошо провёл 55 минут, а мы – 35.
Я видел интервью Абрахама – он говорил так, будто сыграл хороший матч. Но он был ужасен. А Дибала сыграл хорошо, я очень доволен Пауло. В заключительной трети матча мы чувствовали страх фанатов «Ювентуса», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на DAZN.
- 28 августа 2022
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