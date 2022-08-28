Лопетеги: у «Севильи» была «хрустальная челюсть» в матче с «Альмерией»
Поделиться
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги раскритиковал своих подопечных за поражение в матче Примеры с «Альмерией». «Севилья» вела в счёте, но уступила со счётом 1:2. В трёх турах команда набрала лишь одно очко.
«Негативные впечатления. Два очень разных тайма. В первой половине мы были лучше, у нас были шансы забить несколько мячей. А затем мы допустили ошибку, дав им забить. Во втором тайме у нас была хрустальная челюсть. Мы слишком сильно думали о том, как бы сыграть вничью.
Нам нужно исправлять ситуацию, работать, становиться лучше. Сознание и настрой очень важны в футболе», — цитирует тренера Marca.
«Альмерия» набрала четыре очка и поднялась на девятую строчку турнирной таблицы. «Севилья» (1) — 15-я.
Комментарии
- 28 августа 2022
-
12:25
-
12:20
-
12:16
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:38
-
11:33
-
11:28
-
11:10
-
10:59
-
10:56
-
10:26
-
10:25
-
10:19
-
10:18
-
10:02
-
09:58
-
09:57
-
09:55
-
09:45
-
09:34
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:19
-
09:15
-
08:59
-
08:32
-
08:21
-
08:14
-
08:12
-
07:48
-
07:32
Партнерский контент