Лопетеги: у «Севильи» была «хрустальная челюсть» в матче с «Альмерией»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги раскритиковал своих подопечных за поражение в матче Примеры с «Альмерией». «Севилья» вела в счёте, но уступила со счётом 1:2. В трёх турах команда набрала лишь одно очко.



«Негативные впечатления. Два очень разных тайма. В первой половине мы были лучше, у нас были шансы забить несколько мячей. А затем мы допустили ошибку, дав им забить. Во втором тайме у нас была хрустальная челюсть. Мы слишком сильно думали о том, как бы сыграть вничью.



Нам нужно исправлять ситуацию, работать, становиться лучше. Сознание и настрой очень важны в футболе», — цитирует тренера Marca.

«Альмерия» набрала четыре очка и поднялась на девятую строчку турнирной таблицы. «Севилья» (1) — 15-я.