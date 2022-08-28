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Лопетеги: у «Севильи» была «хрустальная челюсть» в матче с «Альмерией»

Лопетеги: у «Севильи» была «хрустальная челюсть» в матче с «Альмерией»
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги раскритиковал своих подопечных за поражение в матче Примеры с «Альмерией». «Севилья» вела в счёте, но уступила со счётом 1:2. В трёх турах команда набрала лишь одно очко.

«Негативные впечатления. Два очень разных тайма. В первой половине мы были лучше, у нас были шансы забить несколько мячей. А затем мы допустили ошибку, дав им забить. Во втором тайме у нас была хрустальная челюсть. Мы слишком сильно думали о том, как бы сыграть вничью.

Нам нужно исправлять ситуацию, работать, становиться лучше. Сознание и настрой очень важны в футболе», — цитирует тренера Marca.

«Альмерия» набрала четыре очка и поднялась на девятую строчку турнирной таблицы. «Севилья» (1) — 15-я.

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