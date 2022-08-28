Экс-тренер «Наполи»: Роналду играет сам за себя. Зачем Спаллетти создавать себе проблему?

Бывший тренер «Наполи» Андреа Агостинелли поделился мнением о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в итальянский клуб.



«Я хотел бы узнать, считает ли Спаллетти проблемой внедрение Роналду в хорошо построенную конкурентоспособную команду. Да, Криштиану забивает голы, но он играет сам за себя. Зачем Спаллетти создавать себе проблему? Если переход состоится, Роналду должен будет играть постоянно. Да, если вам предлагают € 100 млн за игрока, нужно немедленно продавать его, но необязательно на его место брать Роналду», — приводит слова Агостинелли Tuttomercatoweb.



Ранее стало известно, что Роналду может прийти в «Наполи» вместо форварда Виктора Осимхена, за которого «МЮ» готов заплатить € 100 млн.

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