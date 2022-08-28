Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Аякса»: ситуация по Антони не изменилась, мы обсуждаем её каждый день

Главный тренер «Аякса»: ситуация по Антони не изменилась, мы обсуждаем её каждый день
Комментарии

Главный тренер «Аякса» Альфред Шрёдер прокомментировал ситуацию с вингером Антони. Ранее 22-летний бразилец подтвердил, что хочет покинуть команду. Сообщалось, что им интересуется «Манчестер Юнайтед». Английский клуб предложил за игрока € 90 млн, но «Аякс» отклонил предложение. По данным СМИ, «Аякс» намеревается получить за него не менее € 100 млн.

«Ситуация Антони не изменилась, если сравнивать с тем, что было на прошлой неделе. Мы обсуждаем её внутри клуба каждый день, также мы общаемся с игроком.

Он находится в команде. Но я хочу сосредоточиться на тех, кто выходит на поле. В связи с этим вопрос Антони сейчас не так важен», — цитирует тренера 90Min.

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» возглавляет Эрик тен Хаг, который ранее тренировал «Аякс».

Новость по теме
Руководство «Аякса» не согласно продать Антони в «Манчестер Юнайтед» за € 90 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022