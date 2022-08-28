Главный тренер «Аякса»: ситуация по Антони не изменилась, мы обсуждаем её каждый день

Главный тренер «Аякса» Альфред Шрёдер прокомментировал ситуацию с вингером Антони. Ранее 22-летний бразилец подтвердил, что хочет покинуть команду. Сообщалось, что им интересуется «Манчестер Юнайтед». Английский клуб предложил за игрока € 90 млн, но «Аякс» отклонил предложение. По данным СМИ, «Аякс» намеревается получить за него не менее € 100 млн.
«Ситуация Антони не изменилась, если сравнивать с тем, что было на прошлой неделе. Мы обсуждаем её внутри клуба каждый день, также мы общаемся с игроком.
Он находится в команде. Но я хочу сосредоточиться на тех, кто выходит на поле. В связи с этим вопрос Антони сейчас не так важен», — цитирует тренера 90Min.
В настоящее время «Манчестер Юнайтед» возглавляет Эрик тен Хаг, который ранее тренировал «Аякс».
- 28 августа 2022
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