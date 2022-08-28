Источник: «Аякс» согласовал переход Антони в «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Аякса» Антони продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Герьян Хамстелар. По его словам, руководство «Аякса» согласовало переход бразильца в английский клуб.
В свою очередь журналист Барт Сандерс утверждает, что стороны согласовали сумму трансфера. Она составит около €99 млн.
Ванее «Аякс» отклонил два предложения «красных дьяволов», после чего Антони лично запросил у клуба позволить ему продолжить карьеру в Англии. Бразилец уже не тренируется с командой, а 21 августа он не был включён в заявку на матч с роттердамской «Спартой». При этом в руководстве «Аякса» разделились мнения насчёт того, следует ли продавать своего футболиста.
22-летний Антони перешёл в «Аякс» в 2020 году из бразильского «Сан-Паулу». В текущем сезоне нападающий в трёх матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 28 августа 2022
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