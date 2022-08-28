Полузащитник «Локо» Тикнизян ответил на вопрос, помогло ли решение закрыть команду на базе

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о ситуации, когда всю команду заперли на тренировочной базе клуба.



«Может быть, сработало то, что нас закрыли на базе, потому что команда фокусировалась только на тренировочном процессе и игре. У нас много теорий. По-другому и быть не могло. Мы просто делаем всё, что должны. Нужно ли закрываться ещё? Пусть решает тренерский штаб, им виднее.



Худяков — большой молодец, поздравили его с ассистом. Помимо голевой передачи, сегодня ещё и классно выглядел в воротах, много выручал нас, особенно во втором тайме. Он прогрессирует с каждой игрой благодаря старанию и самоотдаче.



Уровень РПЛ снизился? Я не так много играл до этого в РПЛ, это по факту мой первый полноценный сезон. Возможно, уровень снизился из-за количества легионеров. Думаю, зрителям интереснее смотреть такие игры, открытый футбол. Видел, как сыграл «Зенит» с «Уралом», — тоже разгромный счёт», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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