Защитник «Краснодара» Бородин отбил мяч телом — Лаптев бил без помех в пустые ворота

Футболист «Краснодара» Сергей Бородин совершил спасение в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Торпедо», отразив удар в упор от нападающего «Торпедо» Дениса Лаптева.

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23-летний Бородин — воспитанник «Краснодара». Всю карьеру защитник провёл в краснодарском клубе, за исключением периода с августа 2020 по февраль 2021 года, когда Сергей играл на правах аренды за «Уфу». В нынешнем сезоне Бородин в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между российским защитником и «Краснодаром» истекает в конце текущего сезона.