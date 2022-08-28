Давид Караев: понимаем, как тяжело болельщикам «Торпедо». В команде нет равнодушных

Нападающий «Торпедо» Давид Караев рассказал о положении дел в московской команде. У клуба одно очко в семи матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«О чём было общение после матча в раздевалке? Просто надо работать. Игра улучшается, мы выполняем требования тренера, стараемся. Всю работу на тренировке пытаемся перенести в игру. Моментами что-то получается, но мы пропускаем много мячей, что нехорошо. Мы понимаем, как тяжело болельщикам, мы же тоже несём ответственность за результат. У нас нет равнодушных. Надеемся в следующей игре набрать очки. Уже обещал набрать, поэтому обещаю ещё раз», — передаёт слова Караева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Перекличка фанатов «Торпедо» с футболистами второй команды. Видеоролик: