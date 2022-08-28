Кордоба объяснил, почему не покинул «Краснодар», несмотря на решение ФИФА по легионерам

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, что принял решение не уходить из российского клуба благодаря созданным для него условиям.

«Благодаря тому, какие условия для меня создал клуб, я чувствую себя хорошо. Мои партнёры по команде помогают мне в раздевалке», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

29-летний Кордоба перешёл в «Краснодар» из «Герты» летом 2021 года. В нынешнем сезоне колумбийский нападающий в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) забил два гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам клубов чемпионата России приостанавливать контракты со своими командами в одностороннем порядке до 30 июня 2023 года.