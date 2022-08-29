Гендиректор «Шахтёра»: почему Россия по-прежнему член ФИФА? Они разрушили наш футбол

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин выразил недовольство тем, что ФИФА не лишила Россию членства в организации.

«Если мы посмотрим на Россию, у них всё хорошо, нет проблем. Они продолжают играть, много людей на стадионах. Очень странно, что ФИФА никак не реагирует на эту ситуацию. Не понимаю, почему Россия до сих пор является членом ФИФА?

Они разрушили наш украинский футбол. ФИФА нужно занять уже какую-то одну позицию или другую. В этой ситуации невозможно играть в какую-то другую игру», — приводит слова Палкина BBC.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из всех турниров.

Прошлый сезон чемпионата Украины был завершён досрочно и победителем был признан «Шахтёр». Таким образом, команда выступит на групповой стадии Лиги чемпионов.