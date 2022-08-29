Тренер вратарей «Зенита» считает, что бразильская техника чем-то похожа на советскую школу

Михаил Бирюков, являющийся тренером вратарей «Зенита», оценил уровень бразильского вратаря Ивана Куарежмы, арендованного клубом у «Коринтианса».
«Бразильская техника? В чём‑то своеобразная. Одним словом это не объяснишь. В чём‑то напоминает старую советскую школу вратарей: приём мяча внизу, поджатое колено. Но вообще такие данные, такой рост в принципе, мне кажется, нетипичны для бразильского игрока.
Иван набирает, с каждым днем смотрится всё лучше и лучше. Интересный парень. И что самое любопытное в такой ситуации — общительный. Он абсолютно не закрыт. Уже очень часто по‑русски подсказывает. Это приятно. У нас из «молодёжки», бывает, приходят вратари — молчаливые. А этот общается, молодец.
В первый же день мы спросили его: «Как ты?» Говорит, всего три дня не тренировался, так что в порядке. Начались занятия, и мы поняли, что ему тяжеловато. Видно было — пока ещё не готов.
Но сейчас уже полностью адаптировался к нашим требованиям, к тренировкам в «Зените». Так что пока всё идёт хорошо.
Но при этом мы же его не «ломаем», не переделываем. Просто упражнения на скорость, на выносливость, они для Ивана были немного в диковинку. Во всяком случае поначалу складывалось такое ощущение. Хотя, как он рассказывал, в Бразилии тоже много тренируют вратарей.
Готов ли он сыграть в кубке? Мы на это надеемся», — приводит слова Бирюкова «Матч ТВ».
- 29 августа 2022
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