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Новосельцев рассказал, сколько сможет забить Игнатьев в этом сезоне

Новосельцев рассказал, сколько сможет забить Игнатьев в этом сезоне
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Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев рассказал, сколько сможет забить российский нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Ваня возвращается, и он это сам ощущает. Сегодня был показательный момент: забил три гола в новой команде. Это даст уверенности в дальнейшем, и он сможет раскрыться. Сколько Игнатьев забьёт в этом чемпионате? Десяточку, думаю, может», – приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 28 августа, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» на своём поле разгромил «Оренбург» со счётом 5:1. Хет-трик на свой счёт в составе хозяев записал Иван Игнатьев. Ещё по голу забили Гирано Керк и Антон Миранчук.

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