Новосельцев рассказал, сколько сможет забить Игнатьев в этом сезоне
Поделиться
Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев рассказал, сколько сможет забить российский нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Ваня возвращается, и он это сам ощущает. Сегодня был показательный момент: забил три гола в новой команде. Это даст уверенности в дальнейшем, и он сможет раскрыться. Сколько Игнатьев забьёт в этом чемпионате? Десяточку, думаю, может», – приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».
Напомним, вчера, 28 августа, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» на своём поле разгромил «Оренбург» со счётом 5:1. Хет-трик на свой счёт в составе хозяев записал Иван Игнатьев. Ещё по голу забили Гирано Керк и Антон Миранчук.
Комментарии
- 29 августа 2022
-
09:42
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:26
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
08:43
-
08:36
-
08:30
-
08:10
-
08:04
-
08:00
-
07:48
-
07:39
-
07:31
-
07:23
-
07:09
-
07:00
-
06:59
-
06:45
-
06:44
-
06:24
-
06:23
-
06:13
-
06:02
-
05:55
-
05:41
-
05:38
-
05:30
-
05:28
-
05:21
-
04:58
-
04:52
Партнерский контент