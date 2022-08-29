Новосельцев рассказал, сколько сможет забить Игнатьев в этом сезоне

Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев рассказал, сколько сможет забить российский нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.



«Ваня возвращается, и он это сам ощущает. Сегодня был показательный момент: забил три гола в новой команде. Это даст уверенности в дальнейшем, и он сможет раскрыться. Сколько Игнатьев забьёт в этом чемпионате? Десяточку, думаю, может», – приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».



Напомним, вчера, 28 августа, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» на своём поле разгромил «Оренбург» со счётом 5:1. Хет-трик на свой счёт в составе хозяев записал Иван Игнатьев. Ещё по голу забили Гирано Керк и Антон Миранчук.