«Всё было по делу». Игрок «Спартака» Хлусевич — о судействе в матче с «Факелом»

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался по поводу судейства в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Факелом» (4:1). По мнению футболиста, недовольство воронежцев работой арбитра не обосновано — всё было по делу.
«Факел» остался недоволен судейством? Не могу говорить на эту тему, для этого есть ЭСК и КДК. Как взгляд со стороны — всё было по делу», — приводит слова Даниила Хлусевича Sport24.
Напомним, обслуживала матч между «Факелом» и «Спартаком» бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Счёт в матче открыли именно воронежцы, но потом москвичи забили им четыре мяча и одержали результативную победу (4:1).
«Спартак» набрал 16 очков в семи турах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» (4) — 14-й.
- 29 августа 2022
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