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Хавбек «Ювентуса» Артур может перейти в «Эвертон», 2 года назад за него отдали € 76 млн

Хавбек «Ювентуса» Артур может перейти в «Эвертон», 2 года назад за него отдали € 76 млн
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«Эвертон» проявляет интерес к аренде полузащитника «Ювентуса» Артура Рамоса Мело, который может покинуть итальянскую команду до конца летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

26-летний Артур стал игроком «Ювентуса» в 2020 году. Тогда туринский клуб заплатил за него «Барселоне» € 76 млн, а в обратном направлении за € 60 млн отправился Миралем Пьянич. Высокие трансферные стоимости за футболистов обусловлены необходимостью клубов вписаться в рамки финансового фэйр-плей, по которому вырученная сумма за игрока засчитывалась сразу, а потраченная могла быть разделена на несколько сезонов.

В Италии Артур забил лишь гол и отдал результативную передачу в 63 матчах.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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