Тикнизян: не было никаких эмоций от решения закрыть «Локо» на базе. Слава богу, сработало

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о решении тренерского штаба железнодорожников закрыть команду на базе перед одним из матчей Российской Премьер-Лиги.

«Нас не будут сразу закрывать на базе? Это решение тренерского штаба. У меня не было никаких эмоций от этого решения, это было логично. Надо было что-то менять, что-то делать для того, чтобы поменять результат. Слава богу, это сработало», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, в последнем матче чемпионата России «Локо» разгромил «Оренбург» со счётом 5:1.

«Локомотив» набрал девять очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).