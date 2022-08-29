Рязанцев: уровень РПЛ сильно упал по сравнению с 2010 годом. Это наша действительность

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев считает, что уровень Российской Премьер-Лиги (РПЛ) упал за последние годы.

Сильно ли упал уровень РПЛ, если сравнивать с годами расцвета в 2010-е? Сами как думаете? Конечно, сильно. Я же не могу это изменить. Это наша действительность. Грустно? Работать надо, чего грустить-то?» — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

35-летний Рязанцев — воспитанник «Торпедо». Позднее он выступал за «Рубин», «Зенит», «Урал», «Амкар» и «Химки». В московскую команду полузащитник вернулся летом 2019 года.

«Торпедо» по итогам семи туров чемпионата России набрало одно очко и идёт на предпоследней строчке турнирной таблицы.

Перекличка фанатов «Торпедо» с футболистами второй команды. Видеоролик: