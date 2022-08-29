«Ноттингем Форест» арендовал защитника «Атлетико» Лоди

Бразильский футболист Ренан Лоди нынешний сезон закончит в составе английского «Ноттингем Форест». Клуб арендовал игрока у мадридского «Атлетико». Об этом сообщается на сайте «Ноттингем Форест».

Ранее стало известно, что за годичную аренду английский клуб заплатит «матрасникам» € 5 млн за аренду бразильского футболиста. У «Ноттингем Форест» также будет опция выкупа Ренана Лоди за € 30 млн.

24-летний Лоди — воспитанник «Атлетико Паранаэнсе». В 2019 году «Атлетико» выиграл борьбу за футболиста у «Зенита». Тогда Ренан подписал с клубом длительный контракт, который истекает в 2025 году. Всего в 118 матчах за мадридцев Лоди забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Также на счету защитника 15 игр в составе сборной Бразилии.

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