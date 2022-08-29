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Цорн рассказал, как относится к критике «Локомотива» со стороны Сёмина

Цорн рассказал, как относится к критике «Локомотива» со стороны Сёмина
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о своём отношении к критике клуба со стороны бывшего главного тренера Юрия Сёмина. Функционер считает, что Сёмин имеет большой авторитет, поэтому может высказывать любое мнение.

«Критика «Локомотива» со стороны Сёмина? С Юрием Павловичем я лично никак не взаимодействую. У меня к нему самое высокое уважение, у него гигантские достижения в клубе, он имеет право высказывать то, что хочет. Критика, если мы проигрываем, уместна, если она идёт без каких-либо поводов, она, наверное, неуместна. На это никак не реагирую», — приводит слова Цорна «РБ Спорт».

«Локомотив» набрал девять очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

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