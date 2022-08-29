Александр Кержаков заявил, что у него нет предложений о работе главным тренером
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Российский специалист Александр Кержаков рассказал, что ни одна команда не вышла на него с предложением о работе.
«Что касается предложений, то никаких вариантов ещё нет. Никто не выходил с предложением», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, контракт Александра Кержакова с «Пари НН» истёк 1 июня. «Нижний Новгород» под руководством легендарного игрока «Зенита» в минувшем сезоне сумел избежать вылета из Российской Премьер-Лиги. Нижегородский клуб в первом сезоне в РПЛ занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Тем не менее контракт с Кержаковым было решено не продлевать, а новым главным тренером «Нижнего Новгорода» был назначен Михаил Галактионов.
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