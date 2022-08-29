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Слуцкий рассказал, что Ашот Хачатурянц финансирует его волгоградскую академию

Слуцкий рассказал, что Ашот Хачатурянц финансирует его волгоградскую академию
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу того, что Ашот Хачатурянц финансирует его волгоградскую академию.

«Мы разговаривали с Ашотом Рафаиловичем по поводу детских академий. Более того, мы с ним заключили договор: сейчас 50% годового финансирования моей школы в Волгограде осуществляет Ашот Рафаилович, за что я ему безмерно благодарен. Это его вклад в детско-юношеский футбол.

На этом, насколько я знаю, он не собирается останавливаться, а собирается открыть собственную школу в Подмосковье. Мы с ним договорились, что любой вопрос, который будет его интересовать, и любая методика могут быть использованы, потому что я много лет посвятил изучению этого вопроса. Это те знания, которыми надо делиться, потому что они идут во благо нашего футбола», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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