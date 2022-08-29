Слуцкий: дело Ларина кому-то выгодно. «Чертаново» — слишком заметная школа

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал судебное дело экс-президента «Чертаново» Николая Ларина.



«Думаю, в случае с Лариным это всё кому-то выгодно. «Чертаново» — слишком заметная школа с большим количеством ярких воспитанников. Слишком много о них говорят. Слишком часто этот пример ставился как положительный пример и образ. Это заметно, известно и зашло на более высокий уровень, когда мы говорим о трансферах футболистов РПЛ, о выходцах из «Чертаново», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. На заседании суда Ларина поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».

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