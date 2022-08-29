Конте — о Сон Хын Мине: если бы искал мужа для дочери, это был бы такой человек, как он

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте в преддверии матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» прокомментировал игру вингера «шпор» Сон Хын Мина, который за четыре прошедшие игры смог отметиться только одной результативной передачей.
«Возможно, в этот момент он сильно страдает из-за того, что не забивает. Но он должен продолжать в том же духе и доверять себе, потому что в каждой игре у него есть возможность, шанс забить и в такие моменты он должен быть спокоен.
«Я понял, что Сонни — действительно разумный игрок. Он действительно разумный и замечательный человек, действительно хороший парень. Если мне потребуется пример, если мне придётся найти мужа для моей дочери, я бы хотел, чтобы это был такой человек, как он», — сказал Конте в интервью BT Sport.
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- 29 августа 2022
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