Арбитр Федотов разобрал спорный момент с Чаловым и Глебовым в матче «Ростов» — ЦСКА

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, произошедший во время матча 7-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА (0:0).

«Здесь сразу стоит начать с нашумевшего эпизода на 36-й минуте. Во-первых, нужно сказать, что на сборах разбирали такие эпизоды и рекомендация была одна — продолжить игру. Во-вторых, видно, что после касания Глебова мяч сменил направление, — значит, игрок «Ростова» играл в мяч. В-третьих, контакт незначительный был, но Чалов изначально падал не от него. Грубости там точно не было. Думаю, ЭСК будет последовательным и поддержит Мешкова. Хотя, если бы он назначил 11-метровый удар, VAR бы не полез в этот эпизод.

Я не вижу, чтобы ЦСКА кто-то душил. По ходу матча арбитр пропускал много фолов и в одну и в другую сторону. Да, был эпизод с неназначенным опасным штрафным на Чалове, но это не тенденция — Мешков просто судит на таком средненьком уровне, от него ничего лучшего не ждут», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.