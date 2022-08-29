«Фернандесу не следовало показывать вторую жёлтую». И. Федотов — об удалении у «Динамо»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу главного судьи Яна Бобровского в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» встречалось с командой «Пари Нижний Новгород».
«11-метровый в ворота «Динамо» назначен правильно. Фернандес не играл в мяч, облокотился на соперника и обхватил его руками — пенальти плюс жёлтая карточка. А ключевой момент матча — удаление Фернандеса: ему не следовало показывать вторую карточку. Грубости не было, соперник просто прокинул мяч и врезался в него, а защитник сгруппировался. Видимо, Бобровский не видел, что было дальше, — а дальше не было никакого срыва перспективной атаки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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