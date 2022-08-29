Израильский журналист — о Сулейманове: на то, что он из России, у нас не смотрят
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Израильский журналист Майкл Йокин поделился мнением о российском полузащитнике Магомеде-Шапи Сулейманове, выступающем за «Хапоэль» из Беэр-Шевы на правах аренды.
«Люди не очень понимают, зачем игрок такого класса приехал в Израиль, почему он был в «Гиресунспоре». На то, что он из России, у нас не смотрят. Гораздо интереснее то, что он мусульманин. Для Турции это было логично, Израиль – странный выбор. Но никаких проблем нет», — сказал Майкл Йокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
22-летний Сулейманов — воспитанник «Краснодара». За первую команду «быков» в 122 матчах Магомед-Шапи забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
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