Романо: «Вест Хэм» подписал Лукаса Пакета из «Лиона» за € 60 млн

«Вест Хэм» оформил трансфер футболиста «Лиона» Лукаса Пакета. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, совсем скоро клубы официально объявят об этой сделке.



По сведениям инсайдера, бразильский полузащитник обошёлся «молоткам» в сумму около € 60 млн. Контракт Пакета с лондонцами будет действовать до июня 2027 года с возможностью продления соглашения ещё на один год. На данный момент игрок прошёл уже все медицинские тесты, а договор между клубами подписан.



Напомним, Пакета выступал за «Лион» с 2020 года. Ранее футболист защищал цвета «Фламенго» и «Милана». В нынешнем сезоне Лукас принял участие в двух матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. С 2018 года Пакета вызывается в национальную команду Бразилии.

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