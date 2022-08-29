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Олимпийский чемпион Добровольский рассказал, что мог возглавить команду РПЛ

Олимпийский чемпион Добровольский рассказал, что мог возглавить команду РПЛ
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Бывший футболист сборной СССР Игорь Добровольский, который также работал в команде Молдовы в качестве главного тренера, рассказал о расторжении контракта с «Сахалином» в 2015 году после двух проведённых матчей, а также о возможности возглавить команду из Российской Премьер-Лиги.

«Просто разошлись, у меня к «Сахалину» нет ни вопросов, ни претензий. Странно, когда тренер уходит из новой команды после двух матчей? Почему странно? Я знаю тренеров, которые даже начать чемпионат не успевали. Люди со мной попрощались. Я им пожелал удачи, они — мне. Руки пожали. Остались в нормальных отношениях.

В России были кое-какие варианты много лет назад, в том числе в Премьер-Лиге. По разным причинам не сошлись. Не бывает односторонних отношений. Есть нюансы, по которым люди не срабатываются», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Игорем Добровольским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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