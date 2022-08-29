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20-летний защитник «Ливерпуля» перейдёт в «Шальке» на правах аренды

20-летний защитник «Ливерпуля» перейдёт в «Шальке» на правах аренды
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Защитник «Ливерпуля» Сепп ван ден Берг продолжит карьеру в чемпионате Германии, сообщает Goal.com.

По информации источника, немецкий «Шальке» согласовал с английским клубом аренду 20-летнего нидерландского футболиста. Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона-2022/2023. Сообщается, что ван ден Берг в скором времени отправится в Германию, чтобы подписать документы и завершить переход. Ранее футболистом интересовались «Блэкберн», «Борнмут» и «Майнц».

Напомним, Сепп ван ден Берг перешёл в «Ливерпуль» из «ПЕК Зволле» в 2019 году. Также игрок выступал за «Престон Норт Энд». Действующий контракт нидерландского защитника с «Ливерпулем» истекает в 2024 году. В нынешнем сезоне ван ден Берг не провёл ни одного матча за английский клуб.

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