«Аякс» начал переговоры о переходе Лукаса Окампоса из «Севильи»
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Нападающий «Севильи» Лукас Окампос может перебраться в «Аякс». Клуб из Нидерландов уже начал переговоры по поводу трансфера футболиста и рассматривает его в качестве замены Антони, который должен перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Аякс» начал официальные переговоры с «Севильей» о Лукасе Окампосе. Он главная цель для замены Антони, поскольку сделка с Зиешем всё ещё буксует с прошлой недели», — написал Фабрицио Романо в социальной сети.
Лукас Окампос перешёл в «Севилью» из «Марселя» в 2019 году. В текущем розыгрыше Примеры он выходил на поле во всех трёх матчах, но результативными действиями не отметился. 28-летний нападающий является игроком сборной Аргентины.
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