Стала известна стоимость покупки Россией прав на показ ЧМ-2022 в Катаре

Российские каналы, получившие права на трансляции матчей ближайшего чемпионата мира, который пройдёт в Катаре в 2022 году, уже выплатили 75% стоимости контракта, сообщает РБК-Спорт.
По сведениям источника, ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» купили у ФИФА права на показ чемпионата мира по футболу в Катаре за $ 39 млн. Телеканалы заплатят по $ 13 млн каждый за право показа матчей мундиаля.
Также сообщается, что ещё около $ 1 млн составило вознаграждение компании «Телеспорт», которая выступила агентом при оформлении сделки.
По условиям договора ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» смогут показывать матчи не только чемпионата мира – 2022, но и ряд мировых первенств в различных возрастных категориях – как среди мужских, так и среди женских команд, а также соревнований под эгидой ФИФА по мини-футболу и пляжному футболу.
Напомним, старт чемпионата мира в Катаре намечен на 20 ноября этого года.
Андрей Аршавин сыграл в футбол в Катаре
- 30 августа 2022
-
10:06
-
10:00
-
09:30
-
09:26
-
09:14
-
09:07
-
08:54
-
08:45
-
08:42
-
08:42
-
08:30
-
08:04
-
08:04
-
08:00
-
06:49
-
06:24
-
06:14
-
05:39
-
05:37
-
05:31
-
05:30
-
04:57
-
04:50
-
04:42
-
04:35
-
04:13
-
03:59
-
02:52
-
02:40
-
02:21
-
01:58
-
01:57
-
01:55
-
01:29
-
01:16