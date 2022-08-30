Аднан Янузай может вернуться в чемпионат Испании

«Севилья» заинтересована в подписании бельгийского полузащитника Аднана Янузая, находящегося в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, соглашение с 27-летним футболистом может быть подписано уже сегодня, 30 августа.
Янузай — воспитанник «Андерлехта». В 16-летнем возрасте он перебрался в академию «Манчестер Юнайтед» и выступал за команду до 2017 года. В Англии Аднан выиграл три трофея на взрослом уровне, включая чемпионство в 2013-м.
С 2017 по 2022 год Янузай был футболистом «Реала Сосьедад». За команду в 168 матчах он забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу.
Видеообзор. «Альмерия» — «Севилья». Испанская Примера – 2022/2023. 3-й тур:
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