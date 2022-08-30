«Фулхэм» договорился с «Ромой» о переходе Клюйверта

Лондонский «Фулхэм» договорился с итальянской «Ромой» о переходе нидерландского нападающего Джастина Клюйверта, сообщает Sky Sports.

По информации источника, это будет аренда с обязательством выкупа игрока, сумма трансфера составит € 5 млн (ещё € 4,5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов).

Джастин — сын легендарного футболиста сборной Нидерландов Патрика Клюйверта.

23-летний футболист перешёл в «Рому» летом 2018 года из нидерландского «Аякса». В сезоне-2021/2022 Клюйверт-младший выступал в аренде во французской «Ницце», где провёл 31 матч, забил шесть мячей и отдал семь голевых передач. Сезоном ранее он также на правах аренды выступал в немецком клубе «РБ Лейпциг».

«Фулхэм» после четырёх туров АПЛ занимает с пятью очками 11-е место. Следующий матч «дачники» проведут с «Брайтоном» этим вечером.