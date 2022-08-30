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Романо: «Челси» близок к подписанию Гвардиола

Романо: «Челси» близок к подписанию Гвардиола
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Лондонский «Челси» находится на продвинутой стадии переговоров с клубом «РБ Лейпциг» по переходу защитника сборной Хорватии Йошко Гвардиола. Сделка будет завершена в это трансферное окно, но футболист присоединится к синим по окончании сезона-2022/2023, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Челси» предложил за Гвардиола € 90 млн. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 35 млн.

Гвардиол выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Он провёл за команду 50 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Защитник дебютировал за сборную Хорватии в июне 2021 года и тем же летом принял участие в четырёх играх чемпионата Европы.

После четырёх туров АПЛ «Челси» с семью очками занимает шестое место. Следующий матч подопечные Томаса Тухеля проведут с «Саутгемптоном» — эта встреча состоится сегодня, 30 августа, и начнётся в 21:45 мск.

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