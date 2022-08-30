Йоканович прокомментировал переход Маричала в «Динамо»
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал заключение контракта с уругвайским защитником Николасом Маричалом.
«Мы надеемся, что этот талантливый молодой игрок, успешно выступавший за большой клуб в Уругвае, поможет сделать нашу команду более сильной и конкурентоспособной», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо».
Напомним, контракт Маричала с «Динамо» рассчитан до конца сезона-2026/2027. В «Динамо» Николас будет выступать под номером 18. За полтора года в основной команде «Насьоналя» он провёл 65 матчей и помог ей выиграть чемпионат и Суперкубок Уругвая.
«Динамо» в семи матчах набрало 13 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
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