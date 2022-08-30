Хавбек «Тоттенхэма» Уинкс перешёл в «Сампдорию» на правах аренды

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинкс продолжит карьеру в чемпионате Италии, сообщает пресс-служба английской команды. 26-летний футболист перешёл в «Сампдорию» на правах аренды. Арендное соглашение Уинкса рассчитано до конца сезона-2022/2023.
«Желаем всего самого лучшего, Гарри!» — говорится в сообщении пресс-службы «Тоттенхэма».
Напомним, Уинкс выступает за основную команду «Тоттенхэма» с 2014 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги и отдал одну результативную передачу. С 2017 года Уинкс вызывается в национальную команду Англии. На счету игрока 10 матчей за английскую сборную и один гол.
«Сампдория» в трёх матчах набрала одно очко и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.
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