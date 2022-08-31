«Эвертон» пока не одержал ни одной победы в АПЛ — в 5-м туре не удалось обыграть «Лидс»

Сегодня, 30 августа, в матче 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Лидс Юнайтед» принимал ливерпульский «Эвертон». Встреча проходила на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась ничьей — 1:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом.



На 17-й минуте с передачи Алекса Айуоби счёт открыл форвард «ирисок» Энтони Гордон. Хозяева отыгрались на 55-й минуте: ударом с дальней дистанции отличился колумбийский нападающий Луис Синистерра, в ассистентах — американских хавбек команды Бренден Ааронсон.



Таким образом, после пяти туров АПЛ у «павлинов» восемь очков, у «ирисок» — три. В следующем матче «Лидс» сыграет с «Брентфордом», а «Эвертон» — в дерби с «Ливерпулем». Подопечные Фрэнка Лэмпарда пока не одержали ни одной победы в новом сезоне Премьер-лиги.