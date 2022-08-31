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«Эвертон» пока не одержал ни одной победы в АПЛ — в 5-м туре не удалось обыграть «Лидс»

«Эвертон» пока не одержал ни одной победы в АПЛ — в 5-м туре не удалось обыграть «Лидс»
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Сегодня, 30 августа, в матче 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Лидс Юнайтед» принимал ливерпульский «Эвертон». Встреча проходила на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась ничьей — 1:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом.

На 17-й минуте с передачи Алекса Айуоби счёт открыл форвард «ирисок» Энтони Гордон. Хозяева отыгрались на 55-й минуте: ударом с дальней дистанции отличился колумбийский нападающий Луис Синистерра, в ассистентах — американских хавбек команды Бренден Ааронсон.

Таким образом, после пяти туров АПЛ у «павлинов» восемь очков, у «ирисок» — три. В следующем матче «Лидс» сыграет с «Брентфордом», а «Эвертон» — в дерби с «Ливерпулем». Подопечные Фрэнка Лэмпарда пока не одержали ни одной победы в новом сезоне Премьер-лиги.

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
30 августа 2022, вторник. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Гордон – 17'   1:1 Синистерра – 55'
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