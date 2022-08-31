Моуринью в восторге от Дибалы, который оформил первые голы в составе «Ромы»

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игре летнего новичка команды Пауло Дибалы, который оформил дубль в матче Серии А с «Монцей» (3:0).
«Превосходно. Есть талантливые игроки, которые помогают коллективу, но всё же они изолированы. Пауло – большой талант, который всегда играет с командой и для команды. Все мы знаем, что он рождён не для оборонительных задач. Но прямо сейчас даже в оборонительной фазе Дибала выполняет для нас невероятную работу.
Когда я заменил его, он сказал мне: «Ещё немного, и я забил бы третий гол». Я ответил: «Сделай это с «Удинезе», не сегодня». Важно справиться с этим, потому что у него была непростая история с травмами. В прошлом году он мало играл. А сейчас его уровень нагрузки, его показатели на тренировках и в каждом матче дают понять, что он растёт. И это великолепно для «Ромы».
И я даже немного предвосхищу то, что может произойти на чемпионате мира в Катаре: может быть, у Скалони будет повод выпить несколько бутылок вина, чтобы отпраздновать прекрасное выступление ещё одного топ-игрока», – приводит слова Моуринью официальный сайт «Ромы».
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