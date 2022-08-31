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Литвинов: Федун — папа для «Спартака». У него авторитет — все стараются прислушиваться

Литвинов: Федун — папа для «Спартака». У него авторитет — все стараются прислушиваться
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Российский полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, кем, по его мнению, является Леонид Федун для красно-белых.

«Уход Федуна стал сюрпризом — всё произошло довольно неожиданно. Я расстроился. Федун всегда был близок к команде, заходил в раздевалку, давал напутствия.

Федун — папа для «Спартака». Всегда приходит в раздевалку: у него авторитет — все стараются к нему прислушиваться», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Леонид Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Несколькими месяцами ранее Федун ушёл из «Лукойла», где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию.

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