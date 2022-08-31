Мауро Икарди рассчитывает на завершение перехода в «Галатасарай» в ближайшее время

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди рассчитывает в ближайшее время перейти в «Галатасарай», сообщает Footmercato.



По информации источника, Икарди вместе с женой и агентом Вандой Нарой встречались с руководством турецкого клуба в Стамбуле на прошлой неделе. Встреча прошла в позитивном ключе, супругам понравился город, а также они высоко оценили гостеприимство руководителей «Галатасарая». Клубы близки к договорённости. Ранее обсуждался вариант с арендой Икарди и последующим выкупом контракта, однако на данном этапе стороны сходятся на варианте с арендой без опции выкупа. «ПСЖ» также согласился выплачивать часть зарплаты 29-летнему аргентинскому футболисту во время аренды.



Мауро выступает за «ПСЖ» с сезона-2019/2020, который он провёл в этой команде в аренде. Летом 2020 года был оформлен полноценный переход игрока из миланского «Интера».

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