Фанат «Эвертона» бросил ребёнка на землю, чтобы обнять форварда Энтони Гордона

После матча 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Лидс Юнайтед» — «Эвертон» произошёл необычный инцидент.



Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. После игры нападающий «Эвертона» Энтони Гордон снял футболку и направился к болельщикам команды. Футболку игрока получил один из фанатов «Эвертона», бросивший на землю ребёнка, которого держал на руках, чтобы обнять Гордона. Неизвестно, является мальчик его ребёнком или нет. Позже стюарды подобрали ребёнка и вернули его мужчине.

После пяти туров нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги у «павлинов» восемь очков, у «ирисок» — три. В следующем матче чемпионата Англии «Лидс» сыграет с «Брентфордом», а «Эвертон» — в дерби с «Ливерпулем».